"Нефтехимик" продлил контракт с Нестрашилом

"Нефтехимик" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Андреем Нестрашилом. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.

Минувший чемпионат стал первым для 27-летнего хоккеиста в составе нижнекамской команды. В "регулярке" и плей-офф он провел 53 матча, в которых набрал 33 (11+22) очка.