"Нефтехимик" продлил контракт с Нестрашилом

"Нефтехимик" на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим Андреем Нестрашилом. Соглашение с хоккеистом рассчитано на один сезон.
Минувший чемпионат стал первым для 27-летнего хоккеиста в составе нижнекамской команды. В "регулярке" и плей-офф он провел 53 матча, в которых набрал 33 (11+22) очка.
⚡ ОФИЦИАЛЬНО ⚡– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 14 марта 2018 г.
Мы рады сообщить, что заключен новый контракт с чешским форвардом Андреем Нестрашилом. Срок соглашения рассчитан на один год.
Прошедший сезон стал для 27-летнего нападающего первым в КХЛ. В 54 матчах регулярного чемпионата и плей-офф чех набрал 33 (11+22) очка. pic.twitter.com/k6Gus7ufV4
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