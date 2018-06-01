"Нефтехимик" продлил контракт с Авциным

Нападающий Александр Авцин принял квалификационное предложение "Нефтехимика", информирует пресс-служба клуба. 27-летний игрок останется в составе нижнекамцев еще на один сезон.

В минувшем сезоне Авцин установил личный рекорд результативности в КХЛ, набрав 15 (12+3) очков в 44 матчах. В 5 матчах Кубка Гагарина он набрал 1 (0+1) очко.