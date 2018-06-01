"Нефтехимик" продлил контракт с Авциным

Нападающий Александр Авцин принял квалификационное предложение "Нефтехимика", информирует пресс-служба клуба. 27-летний игрок останется в составе нижнекамцев еще на один сезон.
В минувшем сезоне Авцин установил личный рекорд результативности в КХЛ, набрав 15 (12+3) очков в 44 матчах. В 5 матчах Кубка Гагарина он набрал 1 (0+1) очко.
🐺 АВЦИН ОСТАЕТСЯ В СТАЕ🐺– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 1 июня 2018 г.
Нападающий Александр Авцин (19.03.1991, 190/95, хват правый) принял квалификационное предложение "Нефтехимика", рассчитанное на один сезон. pic.twitter.com/xgNRYQABBh
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