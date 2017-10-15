"Нефтехимик" прервал серию из трех поражений, обыграв "Динамо"

Московское "Динамо" дома потерпело поражение от "Нефтехимика" (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнецамцы одержали победу благодаря точному удару Александра Брынцева в большинстве.

Отметим, что по ходу матча бело-голубые вели со счетом 2:0, но не сумели удержать преимущество. Победив столичную команду, "Нефтехимик" прервал серию из трех поражений. Предыдущая победа гостей датирована 4 октября, когда команда из Татарстана обыграла "Авангард" (5:4).

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Москва) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:4 (2:0, 1:3, 0:1)

Голы: Варнаков - 4 (Бойд), 3:46 - 1:0. Игумнов - 1 (Кутейкин, А. Алексеев), 14:08 - 2:0. Здунов - 2 (Сергеев, Ганзл), 28:19 - 2:1. Нестрашил - 4 (Аркалов, Шиксатдаров), 32:38 - 2:2. Игумнов - 2 (Яковлев, Брюквин), 33:20 - 3:2. Авцин - 6 (Огурцов), 38:49 - 3:3. Брынцев - 2 (бол., Шарипзянов, Нестрашил), 48:40 - 3:4.

Вратари: Еременко (57:52) - Макаров.

Штраф: 12 - 10.

Броски: 23 (7+5+11) - 36 (9+24+3).

Судьи: Спирин, Фатеев.

15 октября. Москва. ВТБ Ледовый дворец.