"Нефтехимик" прервал серию из трех поражений, обыграв "Авангард"

"Нефтехимик" дома одержал победу над "Авангардом" (5:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Автором победной шайбы стал Робин Ганзл.

Отметим, что нижнекамцы прервали серию из трех поражений, а омичи, в свою очередь, потерпели первое поражение с 25 сентября.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Авангард" (Омск) - 5:4 (2:1, 3:2, 0:1)

Голы: Нестрашил - 3 (Здунов), 1:46 - 1:0. Шиксатдаров - 2 (Брынцев), 8:31 - 2:0. Кугрышев - 6 (бол., Хохряков, Медведев), 12:14 - 2:1. Аркалов - 1 (Порядин, Шарипзянов), 24:29 - 3:1. Хохряков - 3 (бол., Кугрышев, Меньшиков), 25:48 - 3:2. Рау - 8 (бол., Сергеев, Секстон), 27:13 - 4:2. Михеев - 2 (Кошелев), 27:54 - 4:3. Ганзл - 3 (бол., Секстон), 35:06 - 5:3. Медведев - 1 (Кошелев, Михеев), 52:15 - 5:4.

Нереализованный буллит: Галимов (27:30, Нефтехимик).

Вратари: Ежов - Фурх (Шилин, 24:29, 58:20).

Штраф: 8 - 8.Броски: 37 (13+15+9) - 32 (10+9+13).

Судьи: Гамалей, Гофман.

4 октября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".