"Нефтехимик" прервал 7-матчевую победную серию "Авангарда"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Нефтехимик" в гостях обыграл "Авангард" со счетом 3:1. Нижнекамский клуб смог забросить три шайбы уже в первом периоде. "Ястребы" смогли ответить лишь одним голом в концовке встречи. Для "Нефтехимика" эта победа стала четвертой подряд. Отметим, что "Авангард" потерпел первое поражение в ноябре. До этого омский клуб одержал 7 побед подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Авангард" (Омск) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 1:3 (0:3, 0:0, 1:0)

Голы: Гюнге – 8 (Брюле, Секстон), 5:35 – 0:1. Макаров – 3 (Полыгалов, Столяров), 5:49 – 0:2. Столяров – 2, 13:41 – 0:3. Лисов – 1 (Пьянов, Михеев), 56:39 – 1:3.

Вратари: Шилин (Фурх, 13:41, 57:42 – 59:19, 59:29) – Лисутин.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 26 (3+13+10) – 19 (10+6+3).

Судьи: Васильев, Цыплаков.

24 ноября. Омск. "Арена Омск".