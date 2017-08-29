"Нефтехимик" потерпел первое поражение в сезоне, проиграв "Ладе"

"Нефтехимик" на своем льду проиграл "Ладе" со счетом 1:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Счет во встрече во втором периоде открыл защитник хозяев Роман Граборенко. В третьем периоде счет сравнял нападающий гостей Станислав Бочаров, после чего "Лада" забросила еще две шайбы после бросков Картера Эштона и Дмитрия Воробьева.

Отметим, что это поражение стало для команды из Нижнекамска первым в сезоне. Тольяттинский клуб одержал вторую победу в сезоне.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Лада" (Тольятти) - 1:3 (0:0, 1:0, 0:3)

Голы: Граборенко - 1 (Якимов), 28:38 - 1:0. Бочаров - 2 (Зернов), 52:26 - 1:1. Эштон - 2 (бол., Воробьев, Геноуэй), 55:58 - 1:2. Воробьев - 1 (п.в., Бочаров), 59:09 - 1:3.

Вратари: Ежов (58:56 - 59:09) - Лазушин.

Штраф: 8 - 14.

Броски: 47 (15+21+11) - 23 (2+9+12).

Судьи: Бирин, Франо.

29 августа. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".