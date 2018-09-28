"Нефтехимик" пошутил над теми, кто платил за место в очереди за айфонами

В официальном Твиттере "Нефтехимик" опубликована шутка по поводу ажиотажного спроса на новые айфоны.

Ранее стало известно, что первый в очереди за новым айфоном в Москве житель столицы по имени Валерий заплатил 150 тысяч рублей за свое место, надеясь продать его еще дороже. Однако покупателей не нашлось, а на смартфон у него не хватило денег.

- С удивлением узнали, что Валера отдал 150 тысяч рублей за место в очереди за известным смартфоном, а ведь на эти деньги Валера мог 375 раз придти на "Нефтехим Арену" и посмотреть хоккей с комфортом! Не будь таким, как Валера!, - говорится в сообщении.

С удивлением узнали, что Валера отдал 150 тысяч рублей за место в очереди за известным смартфоном, а ведь на эти деньги Валера мог 375 раз придти на "Нефтехим Арену" и посмотреть хоккей с комфортом!

Не будь таким, как Валера! pic.twitter.com/N4xlk2tjWm – ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 28 сентября 2018 г.

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