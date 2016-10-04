10:11 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Нефтехимик" подтвердил отставку Попихина

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Директор "Нефтехимика" Владимир Кузнецов подтвердил, что тренерский штаб команды во главе с Евгением Попихиным отправлен в отставку после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от астанинского "Барыса" (4:5). После 16 матчей в активе нижнекамцев 19 очков, благодаря которым команда занимает 11-е место в таблице Восточной конференции.

– После матча с "Барысом" было принято решение об отставке тренеров Попихина, (Николая) Заварухина и (Олега) Ореховского, – цитирует "Р-Спорт" Кузнецова. – Причина отставки – неудовлетворительные результаты и невыполнение задач, поставленных руководством. Состав нового тренерского штаба решается в эти дни, ничего по этому поводу сказать не могу. Есть наработки, поэтому с "Югрой" уже будет новый тренерский штаб.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20161004/1109951809.html

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