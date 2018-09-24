"Нефтехимик" подписал защитника Тимашова

"Нефтехимик" и "Автомобилист" произвели обмен, в результате которого защитник Николай Тимашов перешел в состав нижнекамской команды, информирует пресс-служба клуба. Взамен екатеринбургская команда получила денежную компенсацию.
24-летний Тимашов выступал за "Автомобилист" с сезона 2015/16. Также хоккеист защищал цвета "Металлурга" из Магнитогорска. В минувшем сезоне защитник сыграл в 40 матчах, забросил 3 шайбы и отдал 4 передачи. Всего в КХЛ Тимашов провел 164 игры, забил 14 голов и отметился 30 результативными передачами.
⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 24 сентября 2018 г.
Хоккейные клубы "Нефтехимик" и "Автомобилист" произвели обмен. Состав нашей команды пополнил 24-летний защитник Николай Тимашов (03.05.1994, 182/85, хват левый). Взаимен екатеринбуржцы получили денежную компенсацию.
Мы рады приветствовать Николая в нашей стае! pic.twitter.com/argeaSZS0M