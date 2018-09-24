"Нефтехимик" подписал защитника Тимашова

"Нефтехимик" и "Автомобилист" произвели обмен, в результате которого защитник Николай Тимашов перешел в состав нижнекамской команды, информирует пресс-служба клуба. Взамен екатеринбургская команда получила денежную компенсацию.

24-летний Тимашов выступал за "Автомобилист" с сезона 2015/16. Также хоккеист защищал цвета "Металлурга" из Магнитогорска. В минувшем сезоне защитник сыграл в 40 матчах, забросил 3 шайбы и отдал 4 передачи. Всего в КХЛ Тимашов провел 164 игры, забил 14 голов и отметился 30 результативными передачами.