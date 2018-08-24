"Нефтехимик" подписал однолетний контракт с Михновым

"Нефтехимик" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Алексеем Михновым. Соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, ранее игрок находился в клубе на пробном контракте.
Ранее в КХЛ Михнов выступал за такие команды, как "Автомобилист", "Югра", "Атлант", "Металлург" и "Локомотив". Всего в лиге он провел 500 матчей, в которых набрал 230 (105+125) очков.
⚡ОФИЦИАЛЬНО ⚡– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 24 августа 2018 г.
ХК "Нефтехимик" заключил однолетнее соглашение с форвардом Алексеем Михновым. До этого нападающий находился в клубе на пробном контракте.
В нашей команде 35-летний хоккеист будет выступать в свитере с номером 8. pic.twitter.com/grDxBCmqeu
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