"Нефтехимик" подписал однолетний контракт с Михновым

"Нефтехимик" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с нападающим Алексеем Михновым. Соглашение с 35-летним хоккеистом рассчитано на один сезон, ранее игрок находился в клубе на пробном контракте.

Ранее в КХЛ​ Михнов выступал за такие команды, как "Автомобилист", "Югра", "Атлант", "Металлург" и "Локомотив". Всего в лиге он провел 500 матчей, в которых набрал 230 (105+125) очков.