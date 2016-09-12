"Нефтехимик" подписал Кинрейда, "Кузня" - Первышина

"Нефтехимик" подписал годичный контракт с канадским защитником Джеффри Кинрейдом, сообщает официальный сайт КХЛ. В минувшем сезоне он провел 60 матчей и набрал 20 (7+13) очков в регулярном составе в составе "Медвешчака" и "Адмирала". В последнем он также отыграл 5 матчей и отдал 1 передачу в плей-офф.

Защитник Андрей Первышин, расторгший в августе контракт с "Трактором", заключил двухлетнее соглашение с "Металлургом" из Новокузнецка. В составе "Трактора" и "Авангарда" он провел 32 матча и набрал 8 (4+4) очков в регулярке-2015/16, а также отдал 2 передачи в 11 играх Кубка Гагарина в "Авангарде".