18:53 | ХОККЕЙ — КХЛ

"Нефтехимик" подписал Кинрейда, "Кузня" - Первышина

0
0
0

"Нефтехимик" подписал годичный контракт с канадским защитником Джеффри Кинрейдом, сообщает официальный сайт КХЛ. В минувшем сезоне он провел 60 матчей и набрал 20 (7+13) очков в регулярном составе в составе "Медвешчака" и "Адмирала". В последнем он также отыграл 5 матчей и отдал 1 передачу в плей-офф.

Защитник Андрей Первышин, расторгший в августе контракт с "Трактором", заключил двухлетнее соглашение с "Металлургом" из Новокузнецка. В составе "Трактора" и "Авангарда" он провел 32 матча и набрал 8 (4+4) очков в регулярке-2015/16, а также отдал 2 передачи в 11 играх Кубка Гагарина в "Авангарде".

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2016/09/12/319127.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ