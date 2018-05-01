"Нефтехимик" подписал финского форварда Рухомаа

"Нефтехимик" подписал контракт с нападающим из Финляндии Микаэлем Руохомаа. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт подписан на один год. 29-летний центрфорвард прошлый сезон провел на родине в составе "Кярпята" и стал чемпионом страны. В 73 матчах регулярного чемпионата и плей-офф Руохомаа набрал 57 (23+34) очков.

Напомним, в прошлом сезоне "Нефтехимик" занял шестое место в Восточной конференции, а в плей-офф в первом раунде уступил "Трактору" (1:4).