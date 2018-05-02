11:14 | Хоккей — КХЛ

"Нефтехимик" подписал двух финских форвардов "Ювяскюля"


"Нефтехимик" заключил контракты с двумя финскими форвардами Юусо Пуустиненом и Йонасом Няттиненом, сообщает пресс-служба клуба. Оба в прошедшем сезоне выступали на родине за "Ювяскюля", в составе которого стали победителями Лиги чемпионов.

27-летний Няттинен в предыдущем регулярном чемпионате и плей-офф финской лиги в 55 матчах форвард отметился 45 (14+31) очками. 30-летний Пуустинен 59 играх набрал 55 (32+23) баллов. 

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https://hcnh.ru/news/club-life/dobro-pozhalovat-yonas-i-yuuso/

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