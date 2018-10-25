"Нефтехимик" подготовил ретроформу к 50-летию клуба

"Нефтехимик" сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" в ретроформе. Данный комплект приурочен к 50-ти летию команды.

- Вы давно это ждали и вот мы представляем наше ретро в честь 50-летия клуба! Именно в этой форме мы сыграем в дерби Татарстана с "Ак Барсом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Встреча пройдет в Нижнекамске 3-го ноября. Начало - 17:00.