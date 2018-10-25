"Нефтехимик" подготовил ретроформу к 50-летию клуба

"Нефтехимик" сыграет в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" в ретроформе. Данный комплект приурочен к 50-ти летию команды.
- Вы давно это ждали и вот мы представляем наше ретро в честь 50-летия клуба! Именно в этой форме мы сыграем в дерби Татарстана с "Ак Барсом", - говорится в сообщении пресс-службы.
Встреча пройдет в Нижнекамске 3-го ноября. Начало - 17:00.
Вы давно это ждали и вот мы представляем наше ретро в честь 50-летия клуба! Именно в этой форме мы сыграем в #ДербиТатарстана с @hcakbars #явстае #будеткруто #ВолкиКХЛ #ВолкиНХ #ХоккейОбъединяет #матч pic.twitter.com/yadTsAI6VH– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 24 октября 2018 г.
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