"Нефтехимик" победил "Йокерит", отыгравшись с 0:2

"Нефтехимик" дома обыграл "Йокерит" со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата КХЛ. В составе команды из Нижнекамска отличились Деннис Эверберг, Дэн Секстон и Робин Ганзл. У финской команды шайбы забросили Йон Норман и Йеспер Йенсен.

"Нефтехимик" одержал третью победу подряд и обеспечил себе место в плей-офф КХЛ, "Йокерит" потерпел третье поражение кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Йокерит" (Хельсинки) – 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Голы: Норман – 8 (бол., Мозес), 1:52 – 0:1. Й.Б. Йенсен – 1 (Виртанен, Регин), 6:31 – 0:2. Эверберг – 10 (Еглич, Хайруллин), 23:52 – 1:2. Секстон – 12 (бол., Густафссон), 47:25 – 2:2. Ганзл – 6 (Секстон), 51:34 – 3:2.

Вратари: Ежов (Макаров, 6:31) – Рамо (58:22).

Штраф: 10 – 22.

Броски: 32 (11+11+10) – 37 (7+10+20).

Судьи: Бондарь, Кислов.

21 января. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".