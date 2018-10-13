19:36 13 октября | Хоккей — КХЛ

"Нефтехимик" победил "Йокерит"

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"Нефтехимик" обыграл "Йокерит" в матче регулярного чемпионата КХЛ - 2:1 ОТ. Победную шайбу забросил нападающий Юусо Пуустинен

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"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Йокерит" (Хельсинки) - 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Нестрашил - 3 (Падакин, Огурцов), 11:44 - 1:0. Плэтт - 5, 20:53 - 1:1. Пуустинен - 9 (Руохомаа), 63:29 - 2:1.

Вратари: Ежов - Запольски.

Штраф: 8 - 16.

Броски: 24 (12+5+4+3) - 22 (6+7+8+1).

Судьи: Беляев, Щенев.

13 октября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".

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