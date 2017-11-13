"Нефтехимик" победил "Сибирь"

"Нефтехимик" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Сибирь" (4:1). Решающим стал первый период, который подопечные Андрея Назарова выиграли со счетом 4:0, забросив все четыре шайбы за 3 минуты 11 секунд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Сибирь" (Новосибирская область) – 4:1 (4:0, 0:1, 0:0)

Голы: Шиксатдаров – 4, 9:04 – 1:0. Рау – 9 (бол., Брынцев, Шарипзянов), 11:09 – 2:0. Хайруллин – 2 (Пиганович), 11:55 – 3:0. Галимов – 6 (Секстон), 12:15 – 4:0. Санников – 2 (Шаров), 26:24 – 4:1.

Вратари: Ежов – Салак (Красиков, 11:55).

Штраф: 6 – 6.

Броски: 21 (10+8+3) – 30 (8+11+11).

Судьи: Кулаков, Сергеев.

13 ноября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".