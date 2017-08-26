"Нефтехимик" победил "Куньлунь" и продлил победную серию

"Нефтехимик" обыграл "Куньлунь" со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Для нижнекамского клуба эта победа стала третьей кряду, в то время как китайская команда проиграла во второй раз подряд.

В составе победителей по шайбе забросили Робин Ганзл и Дэн Секстон, две голевые передачи отдал Олег Пиганович. У гостей отличился Брэндон Дефацио.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Куньлунь" (Пекин) – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Ганзл – 2 (Секстон, Пиганович), 20:31 – 1:0. Секстон – 1 (Пиганович), 30:10 – 2:0. Дефацио – 1 (Костицын, Кейн), 37:45 – 2:1.

Вратари: Ежов – Кархунен (58:52 – 59:58).

Штраф: 12 – 8.

Броски: 32 (11+14+7) – 24 (4+11+9).

Судьи: Фатеев, Щенев.

26 августа. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".