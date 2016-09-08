"Нефтехимик" по буллитам победил "Витязь"

"Нефтехимик" в серии буллитов победил "Витязь" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Решающий буллит реализовал нападающий Дэн Секстон.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Витязь" (Подольск) – 2:1 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Кемпе – 2 (Копейкин, Аалтонен), 36:37 – 0:1. Гюнге – 2 (бол., Секстон, Рясенский), 38:38 – 1:1.
Победный буллит: Секстон.
Вратари: Колппанен – Сапрыкин.
Штраф: 8 – 4.
Броски: 40 (9+11+16+4) – 33 (8+15+9+1).
Судьи: Бутурлин, Ержабек.
8 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".