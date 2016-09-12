"Нефтехимик" по буллитам победил "Амур"

"Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов взял верх над "Амуром". Победный буллит на счету нападающего Сергея Конькова. Нижнекамцы в турнирной таблице "Востока" поднялись на девятое место, "Амур" идет на предпоследней строчке, опережая только "Барыс".

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Амур" (Хабаровск) - 2:1 Б (1:0, 0:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Гюнге - 3 (бол., Полыгалов, Рясенский), 19:46 - 1:0. Атюшов - 1 (Литовченко, Романцев), 49:33 - 1:1.

Победный буллит: Коньков.

Вратари: Колппанен - Метсола.

Штраф: 4 - 4.

Броски: 37 (14+15+6+2) - 44 (14+11+16+3).

Судьи: Рогачев, Фатеев.