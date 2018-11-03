"Нефтехимик" по буллитам победил "Ак Барс"

"Нефтехимик" на своем льду в матче регулярного чемпионата по буллитам победил "Ак Барс" (3:2 Б). Решающий бросок исполнил форвард Андрей Нестрашил.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Ак Барс" (Казань) – 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Яруллин – 2 (Бурмистров), 2:34 – 0:1. Ткачев – 5 (Галиев, Зарипов), 22:31 – 0:2. Пуустинен – 13 (бол., Руохомаа), 33:48 – 1:2. Здунов – 1 (Брынцев, Хайруллин), 36:40 – 2:2.

Победный буллит: Нестрашил.

Вратари: Ежов (Макаров, 22:31) – Гарипов.

Штраф: 10 – 10.

Броски: 27 (4+14+7+2) – 30 (11+11+8+0).

Судьи: Белов, Оленин.

3 ноября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена".

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