"Нефтехимик" по буллитам обыграл "Йокерит"

"Нефтехимик" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам победил "Йокерит" – 3:2. Решающий буллит реализовал нападающий Дэн Секстон. Дублем в состав хозяев отметился защитник Андрей Сергеев.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Йокерит" (Хельсинки) - 3:2 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0)

Голы: Саллинен - 2 (Сергеев, Полыгалов), 29:09 - 1:0. Сергеев - 1 (бол., Дм. Макаров, Огурцов), 53:50 - 2:0. Йоэнсуу - 2 (Салминен), 54:46 - 2:1. Анттила - 1 (Яакола, Салминен), 59:49 - 2:2.

Победный буллит: Секстон.

Вратари: Колппанен - Хелениус (59:02 - 59:49).

Штраф: 21 - 17.

Броски: 38 (11+10+15+2) - 33 (7+15+10+1).

Судьи: Беляев, Конц.

25 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".