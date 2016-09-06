"Нефтехимик" по буллитам обыграл "Медвешчак"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Нефтехимик" в серии буллитов обыграл "Медвешчак" со счетом 3:2. Победный бросок исполнил нападающий нижнекамского клуба Дэн Секстон.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Медвешчак" (Загреб) – 3:2 Б (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Сове – 1 (Брюле, Катич), 4:26 – 0:1. Жиру – 1 (Безина, Паре), 33:41 – 0:2. Коньков – 1 (бол., Лисутин), 38:09 – 1:2. Саллинен – 1 (Секстон, Рясенский), 50:43 – 2:2.

Победный буллит: Секстон.

Вратари: Лисутин – Тэйлор.

Штраф: 4 – 22.

Броски: 38 (11+16+11+0) – 32 (13+7+8+4).

Судьи: Васильев, Гамалей.

6 сентября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".