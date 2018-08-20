"Нефтехимик" переходит на финский формат площадки

В новом сезоне КХЛ "Нефтехимик" будет играть на финской площадке, информирует пресс-служба клуба.
"Готова новая площадка",- говорится в сообщении команды в Твиттере.
Стандартная ширина площадки составляет 30 метров, североамериканский вариант - 26 метров. Средний вариант, финский, 28 метров.
Ранее от стандартных для России размеров площадки уже отказались СКА, "Адмирал", "Амур", "Витязь" и "Динамо".
Готова новая площадка! pic.twitter.com/g4nvu3WAvQ– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 19 августа 2018 г.
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