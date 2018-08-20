"Нефтехимик" переходит на финский формат площадки

В новом сезоне КХЛ "Нефтехимик" будет играть на финской площадке, информирует пресс-служба клуба.

"Готова новая площадка",- говорится в сообщении команды в Твиттере.

Стандартная ширина площадки составляет 30 метров, североамериканский вариант - 26 метров. Средний вариант, финский, 28 метров.

Ранее от стандартных для России размеров площадки уже отказались СКА, "Адмирал", "Амур", "Витязь" и "Динамо".