"Нефтехимик" одержал первую победу в серии с "Трактором"

"Нефтехимик" дома обыграл "Трактор" (3:2) в четвертом матче 1/8 финала Кубка Гагарина. В серии до четырех побед нижнецамцы уступают со счетом 1-3.

Автором победной шайбы в этой встрече стал форвард хозяев площадки Илья Аркалов.

Следующий матч в серии состоится 10 марта в Челябинске. Последующие встречи, если потребуется, пройдут 12 и 14 марта.

КХЛ

Восточная конференция

1/4 финала

Четвертый матч

"Нефтехимик" - "Трактор" - 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Сергеев - 2 (бол., Филатов, Ганзл), 12:42 - 1:0. Хайруллин - 1 (Сергеев), 29:42 - 2:0. Аркалов - 1 (Огурцов, Бикмуллин), 32:38 - 3:0. Полыгалов - 1 (бол., Гюнге), 36:12 - 3:1. Исаев - 1 (Рыбаков, Ал. Петров), 55:22 - 3:2.

Вратари: Макаров - Францоуз (Демченко, 16:34, 59:27).

Штраф: 4 - 4.

Броски: 39 (13+17+9) - 37 (12+12+13).

Судьи: Гашилов, Одиньш.

8 марта. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".

Счет в серии: 1-3 (3:4 ОТ, 1:4, 2:3)