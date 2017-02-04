"Нефтехимик" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Ладу"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Нефтехимик" переиграл "Ладу" - 3:2. В этой встрече нападающий нижнекамцев Павел Здунов набрал 2 (1+1) очка. Отметим, что данная победа стала для подопечных Андрея Назарова четвертой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Лада" (Тольятти) - 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Голы: Порядин - 6 (Здунов), 4:25 - 1:0. Березин - 3 (Квартальнов), 10:26 - 2:0. Филатов - 19 (Костромитин), 21:20 - 2:1. Здунов - 2, 24:45 - 3:1. Белоусов - 11 (бол., Гуркин, Комаров), 41:34 - 3:2.

Вратари: Кареев - Ежов (59:25).

Штраф: 10 - 16.

Броски: 44 (16+16+12) - 37 (14+12+11).

Судьи: Бутурлин, Гамалей.

4 февраля. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".