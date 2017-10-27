"Нефтехимик" одержал четвертую победу подряд, обыграв "Адмирал"

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Нефтехимик" на выезде переиграл "Адмирал" со счетом 2:1. В составе "волков" по разу отличились Робин Ганзл и Олег Пиганович, у "моряков" забил Дмитрий Саюстов.

Отметим, что эта победа для "Нефтехимика" стала четвертой кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Адмирал" (Владивосток) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Ганзл - 5 (бол., Пиганович, Секстон), 5:21 - 0:1. Пиганович - 5 (бол., Ганзл, Секстон), 35:56 - 0:2. Саюстов - 5 (бол., Блум, Саболич), 38:08 - 1:2.

Вратари: Бобков (58:08) - Ежов.

Штраф: 18 - 8.

Броски: 47 (11+22+14) - 24 (7+13+4).

Судьи: Букин, Гашилов.

27 октября. Владивосток. "Фетисов Арена".

Турнирная таблица - здесь