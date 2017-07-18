"Нефтехимик" обыграл "Трактор" в товарищеском матче со счетом 5:1. Встреча прошла в финской Иматре. Голы забили Робин Ганзл, Алексей Волгин, Андрей Сергеев, Дмитрий Огурцов и Чад Рау. У челябинского клуба отличился Артем Пеньковский.

"Нефтехимик" 22 июля проведет контрольный матч с "Сочи", а 25 июля с "леопардами" встретится "Трактор".

Товарищеский матч

"Трактор" (Челябинск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 1:5 (1:3, 0:0, 0:2)