"Нефтехимик" обыграл "Трактор"

"Нефтехимик" выиграл у "Трактора" (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Юусо Пуустинен, Йоонас Няттинен, Илья Аркалов и Михаэль Руохомаа. У гостей шайбу забросил Райан Стоа.

"Нефтехимик" набрал 23 очка и занимает восьмое место в Восточной конференции. У "Трактора" 19 очков и десятая позиция.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Трактор" (Челябинск) - 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Голы: Пуустинен - 11 (Аркалов, Здунов), 2:38 - 1:0. Няттинен - 6 (бол., Руохомаа, Полашек), 15:32 - 2:0. Аркалов - 1, 38:42 - 3:0. Стоа - 3 (Шинин, Кравцов), 44:58 - 3:1. Руохомаа - 3 (п.в., Няттинен, Падакин), 59:35 - 4:1.

Вратари: Макаров - Судницин (Демченко, 40:00, 58:18 - 59:35).

Штраф: 6 - 6.

Броски: 31 (21+6+4) - 19 (2+3+14).

Судьи: Гофман, Овчинников.

27 октября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим-Арена

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