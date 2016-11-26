"Нефтехимик" обыграл "Сибирь" после удаления Назарова

В матче регулярного чемпионата КХЛ "Нефтехимик" в гостях обыграл "Сибирь" со счетом 6:2. Отметим, что нижнекамский клуб проводил большую часть встречи без главного тренера Андрея Назарова. В первом периоде при счете 0:1 в пользу соперника специалист был удален до конца матча за оскорбление арбитра.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сибирь" (Новосибирская область) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)

Голы: Шалунов – 16 (Шумаков), 15:16 – 1:0. Коньков – 5 (Брынцев), 18:40 – 1:1. Куликов – 3, 23:58 – 1:2. Брюле – 14 (Лямин, Гюнге), 33:44 – 1:3. Полыгалов – 8 (бол., Столяров, Сергеев), 41:08 – 1:4. Лямин – 1 (Брюле, Секстон), 50:21 – 1:5. Санников – 7 (бол., Шалунов, Полашек), 54:20 – 2:5. Столяров – 3 (бол., Брынцев), 59:25 – 2:6.

Вратари: Красиков – Колппанен.

Штраф: 14 – 55.

Броски: 33 (12+9+12) – 34 (10+11+13).

Судьи: Акузовский, Кулев.

26 ноября. Новосибирск. ЛДС "Сибирь".