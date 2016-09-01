"Нефтехимик" обыграл "Северсталь" в Череповце

"Нефтехимик" на выезде нанес поражение череповецкой "Северстали" в рамках матча регулярного чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 2:0 в пользу нижнекамской команды. Шайбы на счету Рихарда Гюнге и Дэна Секстона.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Северсталь" (Череповец) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Голы: Гюнге - 1 (Полыгалов, Секстон), 47:15 - 0:1. Секстон - 1 (п.в.), 59:34 - 0:2.

Вратари: Коварж (59:25 - 59:34) - Лисутин.

Штраф: 6 - 10.

Броски: 32 (13+5+14) - 27 (7+12+8).

Судьи: Ибатулин, Кулаков.

1 сентября. Череповец. Ледовый дворец