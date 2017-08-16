"Нефтехимик" обыграл "Салават Юлаев" благодаря буллиту Порядина

"Салават Юлаев" проиграл "Нефтехимику" со счетом 2:3 в серии буллитов на предсезонном Кубке Республики Башкортостан.

В составе победителей дублем отметился форвард Чад Рау, а победный буллит на свой счет записал форвард Павел Порядин. У "Салавата" по шайбе забросили Игорь Макаров и Денис Куляш.

Кубок Республики Башкортостан

"Салават Юлаев" (Уфа) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 2:3 Б (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы: Рау – 1 (Секстон), 5:10 – 0:1. Макаров – 1 (Бодров, Лисин), 19:21 – 1:1. Куляш – 3 (Макаров, Бодров), 25:10 – 2:1. Рау – 2 (бол., Ганзл, Секстон), 32:00 – 2:2.

Победный буллит: Порядин.

Вратари: Федотов – Макаров.

Судьи: Кислов, Овчинников.

16 августа. Уфа. "Уфа Арена".