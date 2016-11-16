"Нефтехимик" обыграл на выезде "Ладу"

Тольяттинская "Лада" на своем льду проиграла "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:5). Для "Лады" это поражение стало вторым подряд. Нижнекамская команда же прервала серию из трех поражений кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Лада" (Тольятти) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Голы: Порядин – 1 (Кинрейд), 11:26 – 0:1. Якимов – 2 (Гиматов, Коньков), 13:57 – 0:2. Брюле – 9 (бол., Секстон, Лямин), 38:28 – 0:3. В. Стрельцов – 4 (бол., Бочаров), 43:03 – 1:3. Брюле – 10, 43:43 – 1:4. Рыбин – 7 (Иванов), 50:49 – 2:4. Брюле – 11 (Секстон), 53:51 – 2:5.

Вратари: Ежов – Колппанен.

Штраф: 6 – 10.

Броски: 25 (5+9+11) – 35 (12+14+9).

Судьи: Гебеи, Морозов.

16 ноября. Тольятти. ЛК "Лада Арена".