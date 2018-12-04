"Нефтехимик" обыграл минское "Динамо"

Минское "Динамо" дома уступило "Нефтехимику" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей отличились Дамир Шарипзянов и Юусо Пуустинен. У минчан гол в активе Алексея Терещенко.

"Динамо" с 22 очками занимает 11-е место в Западной конференции. У "Нефтехимика" 32 очка и десятая позиция на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Динамо" (Минск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Терещенко - 1 (Павлович), 8:27 - 1:0. Шарипзянов - 6 (Нестрашил, Галимов), 33:13 - 1:1. Пуустинен - 18 (Полашек, Руохомаа), 42:36 - 1:2.

Вратари: Карнаухов (59:25) - Коротаев.

Штраф: 8 - 6.

Броски: 36 (12+8+16) - 31 (10+12+9).

Судьи: Гашилов, Морозов.

4 декабря. Минск. "Минск-Арена".

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