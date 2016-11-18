"Нефтехимик" обыграл "Ладу"

"Нефтехимик" на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ победил "Ладу". В составе хозяев по 3 (1+2) очка набрали нападающие Рихард Гюнге и Жильбер Брюле.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Лада" (Тольятти) - 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Голы: Гюнге - 7 (бол., Брюле, Секстон), 9:44 - 1:0. Филатов - 10 (Иванов), 14:07 - 1:1. Полыгалов - 7 (бол., Миловзоров, Огурцов), 24:16 - 2:1. Секстон - 8 (Кинрейд), 25:28 - 3:1. Коньков - 4 (Гюнге, Брюле), 29:56 - 4:1. Брюле - 12 (бол., Кинрейд, Гюнге), 40:44 - 5:1. Сотниекс - 3 (Шенфельд, Филатов), 51:49 - 5:2.

Вратари: Колппанен - Масальскис.

Штраф: 16 - 8.

Броски: 28 (11+13+4) - 30 (11+9+10).

Судьи: Бирин, Цыплаков.

18 ноября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".