"Нефтехимик" обыграл "Барыс" на "Кубке Республики Башкортостан"

"Нефтехимик" переиграл "Барыс" в матче предсезонного турнира "Кубок Республики Башкортостан" - 5:2. В составе победителей дубль оформил Андрей Сергеев, еще по шайбе забросили Рафаэль Бикмуллин, Эмиль Галимов, Павел Куликов. За команду из Астаны отличились Андре Петерссон и Никита Михайлис.
"Кубок Республики Башкортостан" проходит с 25 по 28 августа.
Товарищеские матчи
Кубок Республики Башкортостан
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Барыс" (Астана) - 5:2 (0:1, 3:0, 2:1)
Голы: Петерссон - 2 (Михайлис, Валк), 7:13 - 0:1. Бикмуллин - 1 (Шиксатдаров), 22:15 - 1:1. Сергеев - 1 (бол., Пуустинен, Полашек), 23:26 - 2:1. Галимов - 3 (бол., Шарипзянов), 27:03 - 3:1. Михайлис - 3 (бол., Валк, Орехов), 41:38 - 3:2. Куликов - 1 (бол., Шарипзянов, Хайруллин), 43:29 - 4:2. Сергеев - 2 (Руохомаа, Полашек), 57:08 - 5:2.
Вратари: Макаров - Карлссон.
Судьи: Лаврентьев, Степучев.
25 августа. Уфа. "Уфа Арена".
- Нефтехимик (Хоккей)
- Барыс
- Андре Петерссон
- Павел Куликов
- Андрей Сергеев
- Эмиль Галимов
- Никита Михайлис