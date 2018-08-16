"Нефтехимик" обыграл "Ак Барс" в товарищеском матче со счетом 3:2 в овертайме (0:0, 1:2, 1:0, 0:1).

Хоккей

Товарищеский матч

"Ак Барс" (Казань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:3 ОТ (0:0, 1:2, 1:0, 0:1)

Голы: Якимов - 1 (Здунов, Шиксатдаров), 24:46 - 0:1. Руохомаа - 5 (Няттинен), 31:13 - 0:2. Лямкин - 1 (бол., Ткачев), 32:10 - 1:2. Попов - 1 (Яруллин), 56:39 - 2:2. Няттинен - 4 (Сергеев, Руохомаа), 61:25 - 2:3.

Вратари: Гарипов - Ежов.

Судьи: Лаврентьев, Щенев.

16 августа. Казань. "Татнефть Арена".