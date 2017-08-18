"Нефтехимик" обыграл "Адмирал" и стал победителем Кубка Республики Башкортостан

В матче Кубка Республики Башкортостан "Нефтехимик" одержал победу над "Адмиралом" - 3:2.

В составе нижнекамцев заброшенной шайбой и голевой передачей отличился нападающий Робин Ганзл. Также в этой встрече 2 (1+1) очка набрал защитник дальневосточников Джонатон Блум. Таким образом, команда Андрея Назарова стала победителем турнира.

Кубок Республики Башкортостан

"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Адмирал" (Владивосток) - 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)

Голы: Блум - 2 (Александров), 4:31 - 0:1. Ганзл - 1 (Рау, Секстон), 24:13 - 1:1. Саболич - 2 (бол., Блум), 26:16 - 1:2. Ганзл - 2 (бол., Сергеев, Рау), 28:10 - 2:2. Авцин - 2 (Нестрашил), 38:46 - 3:2.

Вратари: Ежов - Серебряков (58:51).

Судьи: Кислов, Парфенов.

18 августа. Уфа. "Уфа Арена".