"Нефтехимик" объявил об обмене Дамира Мусина из "Ак Барса"

"Нефтехимик" обменял защитника "Ак Барса" Дамира Мусина за денежную компенсацию, сообщает Твиттер нижнекамского клуба. 24-летний хоккеист будет выступать под 88-м номером.

В нынешнем сезоне Мусин выступал за "Сочи" и в 23 матчах набрал 3 (1+2) очка.

Всего 24-летний россиянин провел в КХЛ 207 игр и записал в свой актив 29 (8+21) баллов.

Мусин является обладателем Кубка Гагарина сезона 2017/2018.