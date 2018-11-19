"Нефтехимик" объявил об обмене Дамира Мусина из "Ак Барса"

"Нефтехимик" обменял защитника "Ак Барса" Дамира Мусина за денежную компенсацию, сообщает Твиттер нижнекамского клуба. 24-летний хоккеист будет выступать под 88-м номером.
В нынешнем сезоне Мусин выступал за "Сочи" и в 23 матчах набрал 3 (1+2) очка.
Всего 24-летний россиянин провел в КХЛ 207 игр и записал в свой актив 29 (8+21) баллов.
Мусин является обладателем Кубка Гагарина сезона 2017/2018.
⚡ОФИЦИАЛЬНО⚡– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 19 ноября 2018 г.
По договору обмена за денежную компенсацию из ХК "Ак Барс" в ХК "Нефтехимик" перешел обладатель Кубка Гагарина сезона 2017-2018 гг. защитник Дамир Мусин (05.10.1994, 181/85, хват левый). pic.twitter.com/FmR8Mur7kS
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