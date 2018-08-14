"Нефтехимик" не предложит Скачкову полноценный контракт

Нападающий Евгений Скачков, который находился в "Нефтехимике" на правах пробного контракта, покинул команду, информирует пресс-служба клуба.
34-летний хоккеист провел в составе "Югры". Всего в КХЛ Скачков провел 433 матча (30 из них - в плей-офф), забросил 90 шайб и отдал 99 передач.
Клуб пожелал нападающему удачи и поблагодарил за работу.
⚡ОФИЦИАЛЬНО ⚡– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 13 августа 2018 г.
Нападающий Евгений Скачков, который находился на пробном контракте, покинул "Нефтехимик".
Выражаем Евгению признательность за работу в это межсезонье и желаем ему успехов в дальнейшей хоккейной карьере! pic.twitter.com/DegYZ0IYEp
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