09:14 | Хоккей — КХЛ

"Нефтехимик" не предложит Скачкову полноценный контракт


Нападающий Евгений Скачков, который находился в "Нефтехимике" на правах пробного контракта, покинул команду, информирует пресс-служба клуба.

34-летний хоккеист провел в составе "Югры". Всего в КХЛ Скачков провел 433 матча (30 из них - в плей-офф), забросил 90 шайб и отдал 99 передач. 

Клуб пожелал нападающему удачи и поблагодарил за работу.

 

 

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