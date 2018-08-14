"Нефтехимик" не предложит Скачкову полноценный контракт

Нападающий Евгений Скачков, который находился в "Нефтехимике" на правах пробного контракта, покинул команду, информирует пресс-служба клуба.

34-летний хоккеист провел в составе "Югры". Всего в КХЛ Скачков провел 433 матча (30 из них - в плей-офф), забросил 90 шайб и отдал 99 передач.

Клуб пожелал нападающему удачи и поблагодарил за работу.