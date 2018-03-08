"Нефтехимик" не будет подавать апелляции по дисквалифицированным игрокам

Директор "Нефтехимика" Раил Якупов заявил, что клуб не будет подавать апелляции на решение спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ по дисквалификации четырех игроков команды. Напомним, что по итогам третьего матча серии плей-офф против "Трактора" (2:3) нападающие Ильдар Шиксатдаров и Булат Шафигуллин дисквалифицированы на два матча, защитник Камиль Фазылзянов – на пять игр, защитник Александр Брынцев – на одну игру.

– По поводу дисквалификации Фазылзянова – вопрос к господину главе СДК Валерию Каменскому, – цитирует "Р-Спорт" Якупова. – Апелляций с нашей стороны не будет по этим решениям.

КХЛ дисквалифицировала четырех игроков "Нефтехимика"