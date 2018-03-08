09:44 | Хоккей — КХЛ

"Нефтехимик" не будет подавать апелляции по дисквалифицированным игрокам

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Директор "Нефтехимика" Раил Якупов заявил, что клуб не будет подавать апелляции на решение спортивно-дисциплинарного комитета КХЛ по дисквалификации четырех игроков команды. Напомним, что по итогам третьего матча серии плей-офф против "Трактора" (2:3) нападающие Ильдар Шиксатдаров и Булат Шафигуллин дисквалифицированы на два матча, защитник Камиль Фазылзянов – на пять игр, защитник Александр Брынцев – на одну игру.

– По поводу дисквалификации Фазылзянова – вопрос к господину главе СДК Валерию Каменскому, – цитирует "Р-Спорт" Якупова. – Апелляций с нашей стороны не будет по этим решениям.

КХЛ дисквалифицировала четырех игроков "Нефтехимика"

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180308/1133762591.html

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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pojarniy

Ты в ООН напиши. Тупая команда и тренер. Гоните его в шею. С таким составом опытными игроками из ЦСКА, СКА и других клубов, могли и лучше сыграть, тренер дятел, все просрал. Я думал нам придет п....ц в Нефтекамске, а тут тактику тупой выбрал другу. Дятел одно слово. Просрали сами виноваты.

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