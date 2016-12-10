"Нефтехимик" Назарова в гостях разгромил "Сочи"

"Сочи" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ проиграл "Нефтехимику". Нападающий гостей Дэн Секстон набрал 4 (2+2) очка, форвард Жильбер Брюле отдал 3 передачи.

Для "Нефтехимика" это первая победа после двух поражений с вернувшимся на скамейку запасных главным тренером Андреем Назаровым, который отбывал трехматчевую дисквалификацию.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)

Голы: Секстон - 11 (бол., Брюле, Сергеев), 13:50 - 0:1. Сергеев - 2 (бол., Секстон), 16:54 - 0:2. Гюнге - 12 (Брюле), 32:28 - 0:3. Гюнге - 13 (Секстон, Брюле), 48:13 - 0:4. Секстон - 12 (Миловзоров), 51:34 - 0:5.

Вратари: Барулин - Колппанен.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 49 (13+21+15) - 24 (11+7+6).

Судьи: Кулаков, Соин.

10 декабря. Сочи. Ледовый дворец "Большой".