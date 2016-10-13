"Нефтехимик" нанес поражение "Куньлуню"

"Нефтехимик" на своем льду переиграл "Куньлунь" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3. По ходу матча нижнекамская команда вела со счетом 4:0 и чуть было не упустило преимущество. "Нефтехимик" набрал 25 очков и вышел на 10-е место в турнирной таблице восточной конференции. У китайской команды в активе осталось 24 очка.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Нефтехимик" (Нижнекамск) – "Куньлунь" (Пекин) – 4:3 (1:0, 3:0, 0:3)

Голы: Здунов – 1 (Фазылзянов), 11:09 – 1:0. К. Макаров – 1 (бол., Дм. Макаров, Рясенский), 26:35 – 2:0. Гюнге – 5 (Секстон), 29:05 – 3:0. Куликов – 1 (Порядин, Фазылзянов), 31:06 – 4:0. Виделль – 1 (Коллинс, Юйэнь Зак), 44:51 – 4:1. Лахти – 2 (Рау), 46:56 – 4:2. Ярвинен – 3 (бол., Вярн, Мянтюля), 49:16 – 4:3.

Вратари: Колппанен – Макаров (Загидулин, 29:05, 58:30).

Штраф: 12 – 16.

Броски: 34 (16+8+10) – 46 (12+11+23).

Судьи: Раводин, Франо.

13 октября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена"