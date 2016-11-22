"Нефтехимик" нанес "Кузне" шестое поражение подряд

Новокузнецкий "Металлург" на своей площадке уступил "Нефтехимику" со счетом 4:5. Для "Кузни" это поражение стало шестым подряд в регулярном чемпионате КХЛ. Команда занимает последнюю строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Металлург" (Новокузнецк) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 4:5 (2:2, 0:2, 2:1)

Голы: Брюле - 13 (Лямин, Секстон), 0:08 - 0:1. Соловьев - 8 (Скутар, Титов), 2:39 - 1:1. Виксна - 3 (бол., Семенов, Емец), 4:38 - 2:1. Порядин - 2 (бол.), 9:12 - 2:2. Секстон - 9 (Гюнге), 33:41 - 2:3. Столяров - 1, 34:17 - 2:4. Квартальнов - 3 (Брынцев), 40:56 - 2:5. Земченко - 7 (Соловьев), 42:51 - 3:5. Соловьев - 9 (бол.), 49:35 - 4:5.

Вратари: Кареев (Подъяпольский, 40:56, 59:01) - Колппанен (Лисутин, 4:38).

Штраф: 8 - 14.

Броски: 24 (11+4+9) - 41 (13+18+10).

Судьи: Конц, Фатеев.

22 ноября. Новокузнецк. Дворец спорта кузнецких металлургов.