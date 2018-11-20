"Нефтехимик" нанес "Автомобилисту" четвертое поражение в сезоне

"Автомобилист" уступил "Нефтехимику" в матче регулярного чемпионата КХЛ – 2:6. В составе победителей дублем отличился Юусо Пуустинен, еще по шайбе забросили Андрей Нестрашил, Микаэль Руохомаа, Павел Падакин и Эмиль Галимов. За екатеринбургский клуб дубль оформил Найджел Доус.

Для "Автомобилиста" это поражение стало четвертым в сезоне. "Нефтехимик" прервал серию из четырех поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Автомобилист" (Екатеринбург) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:6 (0:1, 1:2, 1:3)

Голы: Нестрашил - 4 (бол., Шарипзянов), 9:24 - 0:1. Руохомаа - 5 (бол., Полашек), 27:30 - 0:2. Падакин - 4 (Здунов), 30:16 - 0:3. Доус - 13 (бол., Паре), 39:10 - 1:3. Пуустинен - 14 (Руохомаа), 43:41 - 1:4. Пуустинен - 15 (бол.), 45:19 - 1:5. Галимов - 4 (Руохомаа, Пуустинен), 50:32 - 1:6. Доус - 14 (бол., Голышев), 57:00 - 2:6.

Вратари: Сохатский - Коротаев.

Штраф: 8 - 37.

Броски: 50 (13+17+20) - 23 (9+4+10).

Судьи: Акузовский, Щенев.

20 ноября. Екатеринбург. КРК "Уралец".

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