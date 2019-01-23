"Нефтехимик" на выезде обыграл "Сочи"

"Нефтехимик" в гостях обыграл "Сочи" (1:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Единственную шайбу забросил Михаэль Руохомаа.

"Нефтехимик" набрал 44 очка и занимает 11-е место на Востоке. У "Сочи" 53 очка и восьмая позиция на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Сочи" (Сочи) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Руохомаа - 7 (Няттинен), 43:50 - 0:1.

Вратари: Кочетков (59:01) - Ежов.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 31 (8+10+13) - 26 (5+14+7).

Судьи: Гамалей, Кулаков.

23 января. Сочи. ДС "Большой". 6118 зрителей.

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