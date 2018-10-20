В матче регулярного чемпионата КХЛ "Нефтехимик" на выезде обыграл "Куньлунь" со счетом 4:2. Отметим, что два предыдущих матча нижнекамская команда проиграла.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Куньлунь" (Пекин) – "Нефтехимик" (Нижнекамск) – 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Голы: Йип – 5 (Сан-Пьер, Латта), 17:47 – 1:0. Палола – 6 (Кундратек, Витасек), 23:39 – 2:0. Куликов – 5 (бол., Брынцев, Шарипзянов), 25:47 – 2:1. Падакин – 3 (Полашек, Нестрашил), 38:14 – 2:2. Руохомаа – 2 (бол., Полашек, Падакин), 43:42 – 2:3. Хайруллин – 1 (Руохомаа, Брынцев), 46:33 – 2:4.

Вратари: Лазушин (55:40 – 59:52) – Ежов (46:22 – 46:33).

Штраф: 12 – 8.

Броски: 27 (9+12+6) – 37 (13+15+9).

Судьи: Бондарь, Наумов.

20 октября. Шанхай. ЛД "Фэйян".