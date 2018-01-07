"Нефтехимик": "Многие иностранцы уверены, что по Красной площади гуляют медведи. Неправда, там "волки" гуляют"

Пресс-служба "Нефтехимика" опубликовала фотографию с игроками команды Камилем Фазылзяновым, Эмилем Галимовым и Булатом Шафигуллиным в Москве. При этом в сообщении клуба отмечается, что по Красной площади гуляют не медведи, а "волки".

"Многие иностранцы уверены, что по Красной площади в Москве гуляют медведи с балалайками. Неправда все это. Там волки гуляют", – говорится в сообщении "Нефтехимика" в Инстаграме.

Завтра, 8 января, "Нефтехимик" в Москве сыграет со "Спартаком" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.