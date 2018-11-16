"Нефтехимик" командировал Макарова и Порядина в ЦСК ВВС

В команду высшей лиги ЦСК ВВС (Самара), с которой у "Нефтехимика" договор о спортивном сотрудничестве, будут командированы вратарь Андрей Макаров и нападающий Павел Порядин, информирует официальный сайт нижнекамского клуба.

В обратном направлении из стана "летчиков" в "Нефтехимик" последуют защитник Камиль Фазылзянов​, нападающий Рафаэль Бикмуллин и вратарь Федор Коротаев.

В этом сезоне КХЛ Макаров провел 6 игр, в которых пропустил 14 шайб. В среднем он отражал 89,7 процента бросков. В активе Порядина 18 матчей и 6 очков (1+5) очков.