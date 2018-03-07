"Нефтехимик" и "Трактор" устроили драку "два на два". Видео

Игроки "Нефтехимика" Дамир Шарипзянов и Павел Порядин в середине второго периода третьего матча 1/8 финала Кубка Гагарина против "Трактора" подрались с челябинцами Юрием Петровым и Марселем Шолоховым в формате "два на два". Причиной потасовки послужило то, что Порядин после остановки игры сбил с ног вратаря Павла Францоуза.

После второго периода "Трактор" обыгрывает "Нефтехимик" со счетом 3:1. Челябинцы также ведут в серии - 2-0.

Последующие игры серии состоятся 8, 10, 12 и 14 марта (начиная с пятого матча – если потребуется).